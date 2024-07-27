Wildberries оспорит гуманность товарного знака «WВнутый»

Компания Wildberries обратится в суд из-за зарегистрированного в России товарного знака «WВнутый», пишет РИА Новости .

Товарный знак был зарегистрирован предпринимателем Ольгой Кащевой.

Однако в компании считают что было нарушено законодательство из-за «противоречия общественным интересам, принципам гуманности и морали».

Также знак «WВнутый» может ввести в обман покупателя, указано в публикации.

Ранее сообщалось о бракоразводном процессе основателей компании — супругов Бокальчук.