Wildberries оспорит гуманность товарного знака «WВнутый»
Wildberries обратится в суд из-за товарного знака «WВнутый»
Компания Wildberries обратится в суд из-за зарегистрированного в России товарного знака «WВнутый», пишет РИА Новости.
Товарный знак был зарегистрирован предпринимателем Ольгой Кащевой.
Однако в компании считают что было нарушено законодательство из-за «противоречия общественным интересам, принципам гуманности и морали».
Также знак «WВнутый» может ввести в обман покупателя, указано в публикации.
Ранее сообщалось о бракоразводном процессе основателей компании — супругов Бокальчук.