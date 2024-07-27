Минюст предложил ужесточить закон о нотариусах

Закон расширяет полномочия государства по контролю над деятельностью нотариусов и ужесточает требования к ним, сказано в публикации.

Например, кандидаты на должности председателя Федеральной нотариальной палаты будут проходить предварительное согласование с Минюстом.

Нотариусу нужно будет иметь юридическое образование и начать заниматься профессиональной деятельностью только через конкурс единых государственных квалификационных комиссий.

«Роль государства в нотариате сегодня сервисная — мы как большая канцелярия на службе у нотариата — издаем акты по согласованию, проверяем делопроизводство, утверждаем формулу по тарифам, подготовленную ФНП, выполняем функции секретарей на конкурсах», — сказал Чуйченко на парламентских слушаниях.

Глава ведомства подчеркнул, что более 180 российских нотариусов были судимы, в основном, за мошенничество.