Премию Дарвина этому господину: парень упал в Балтийское море, пнув льдину — видео
Фото - © Telegram-канал 112
Парень оказался в ледяной воде Балтийского моря после того, как на берегу пнул выступающий припай. Он рухнул вниз вместе с глыбой, сообщает «112».
Молодой человек прогуливался по замерзшему побережью вместе с подругой, которая записывала все происходящее на видео. В какой-то момент парень увидел выступающий припай и решил проверить его на прочность.
При этом и он, и его подруга оценили, что это довольно опасно. Но парень все равно решил действовать, улыбаясь при этом.
Он несколько раз ударил по глыбе ногой. Лед не выдержал и полетел вниз. Молодой человек упал вместе с ним в ледяную воду. Что произошло дальше — неизвестно.
Ранее на улице Главмосстроя в столице двое детей провалились в колодец на парковке. Медики сами достали пострадавших. Один был без сознания, а у второго травмы.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.