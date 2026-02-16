Парень оказался в ледяной воде Балтийского моря после того, как на берегу пнул выступающий припай. Он рухнул вниз вместе с глыбой, сообщает «112» .

Молодой человек прогуливался по замерзшему побережью вместе с подругой, которая записывала все происходящее на видео. В какой-то момент парень увидел выступающий припай и решил проверить его на прочность.

При этом и он, и его подруга оценили, что это довольно опасно. Но парень все равно решил действовать, улыбаясь при этом.

Он несколько раз ударил по глыбе ногой. Лед не выдержал и полетел вниз. Молодой человек упал вместе с ним в ледяную воду. Что произошло дальше — неизвестно.

Ранее на улице Главмосстроя в столице двое детей провалились в колодец на парковке. Медики сами достали пострадавших. Один был без сознания, а у второго травмы.

