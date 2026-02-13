Двое детей провалились в колодец на парковке в Москве

На улице Главмосстроя в столице двое детей провалились в колодец на парковке, сообщает SHOT .

Мальчики 9 и 10 лет забежали на паркинг в районе Солнцево. Оба ребенка рухнули в колодец. По предварительной информации, на колодце не было люка.

Очевидцы вызвали детям скорую помощь. Медики сами достали пострадавших из колодца. Один был без сознания, а у второго травмы. Фельдшеры запросили реанимацию для юных пациентов.

Ранее кусок льдины упал с крыши и проломил грудь 10-летней девочке в Подмосковье.

