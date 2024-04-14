Премьер-министр Израиля рассказал об отражении воздушной атаки Ирана
Нетаньяху: иранские цели в стране перехватили
Фото - © Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху/Фотобанк Лори
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил об отражении воздушной атаки Ирана. Он пообещал, что страна и народ Израиля одержат победу, сообщает ТАСС.
«Мы перехватили (иранские цели - ред.), мы отбились и вместе мы победим».
Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля
Иран выпустил по Израилю в общей сложности 150 ракет в воскресенье - 70 при первом запуске и 80 — при втором.
Целью атаки Ирана стала военная база в израильской пустыне, откуда была организован удар по посольству Тегерана в Дамаске.