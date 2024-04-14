Целью атаки Ирана стала военная база в израильской пустыне, откуда была организован удар по посольству Тегерана в Дамаске, пишет ТАСС со ссылкой на иранские информагентства.

Иранские военные целенаправленно атаковали аэропорту Рамон в пустыне Негев на юге Израиля.

По данным Тегерана, там было организовано нападение на Дамаск, в результате которой погибли семь офицеров Корпуса стражей исламской революции.

Отмечается также, что Иран использовал ракеты Хайбера.

Ранее сообщалось, что Иран выпустил по Израилю более 200 дронов и ракет.