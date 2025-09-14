Предполагаемый убийца активиста Кирка не хочет сотрудничать со следствием

Как рассказал губернатор штата Юта Спенсер Кокс, Тайлер Робинсон, которого подозревают в убийстве активиста Чарли Кирка в Штатах, не сознается в содеянном, также молодой человек не сотрудничает со следствием, сообщает ТАСС .

В 31-летнего американского политического активист и сторонника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университетском кампусе города Орем. Он скончался в больнице от полученного ранения. Подозреваемым в убийстве оказался 22-летний Тайлер Робинсон. Его отец передал сына правоохранительным органам после того, как тот признался в содеянном. Трамп выразил надежду, что виновного осудят и приговорят к высшей мере наказания.

«Пока не сознался властям, он не идет на сотрудничество, но все его окружение сотрудничает, это очень важно», — подчеркнул Кокс в эфире телеканала ABC News.

По его словам, сожителем подозреваемого был трансгендер*. Как сообщили родственники и знакомые задержанного, он разделял крайне левые взгляды.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.