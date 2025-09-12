Назван убийца соратника Трампа Чарли Кирка: его «сдал» отец

Американские силовики задержали подозреваемого в убийстве республиканского блогера и политактивиста Чарли Кирка. Предполагаемый киллер — 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон, который попал в поле зрения полиции по «наводке» его собственного отца, утверждает New York Post (NYP) со ссылкой на источник в рядах правоохранителей.

Сегодня, 12 сентября, президент США Дональд Трамп заявлял, что предполагаемого убийцу Чарли Кирка «сдал» властям его отец. Политик не раскрывал личность подозреваемого, но выражал уверенность, что силовики смогли поймать снайпера, который стрелял в Кирка.

«Я думаю, с высокой степенью уверенности, что он у нас. Он под стражей. <…> Его сдал кто-то из очень близких ему людей», — говорил Трамп в программе «Fox & Friends».

Позже Трамп пояснил, что именно отец подозреваемого передал информацию через «министра, связанного с правоохранительными органами». Президент также выражал надежду, что убийцу Чарли Кирка приговорят к смертной казни.

По информации NYP, за убийство задержан 22-летний Тайлер Робинсон.

10 сентября Чарли Кирк был застрелен во время публичного выступления в кампусе Университета Юта Вэлли. Снайпер выстрелил активисту в шею.

