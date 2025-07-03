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Правоохранителям сообщили о заложенной бомбе под машиной в Москве

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку сообщений о бомбе. Ее якобы заложили под днище автомобиля в Москве, сообщает SHOT .

Мужчина, которому принадлежит машина марки Toyota, уверен, что под его авто заложена бомба. Транспортное средство припарковано в Зеленограде.

Со стоянки увели всех людей. Также парковку оцепили.

Ранее в Сети появилось видео, на котором 23-летняя девушка пыталась установить самодельное взрывное устройство под автомобиль работника одного из оборонных предприятий в Санкт-Петербурге. Ее задержали.