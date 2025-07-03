ФСБ показала видео задержания девушки, закладывавшей бомбу под авто в Петербурге

Момент, когда 23-летняя девушка пыталась заложить самодельное взрывное устройство (СВУ) под машину сотрудника одного из оборонных предприятий в Санкт-Петербурге, попал на видео. На кадрах видно, как она подошла к транспортному средству, осмотрелась по сторонам, после чего начала прикреплять взрывчатку, сообщает Baza .

По данным ФСБ, девушка связалась с кураторами с Украины в 2024 году. Она согласилась совершать диверсии и наносила в общественных местах в том числе проукраинские надписи, а также пыталась устроить пожар на объекте железнодорожной инфраструктуры.

В 2025 году куратор поручил ей следить за сотрудником оборонного предприятия Северной столицы. В какой-то момент ей нужно было прикрепить СВУ к днищу автомобиля марки Mercedes. На опубликованных кадрах видно, как она подошла к автомобилю со стороны водителя, наклонилась, просунула руку под днище транспорта и что-то прикрепила к нему, затем пошла в неизвестном направлении.

Позднее силовики задержали девушку, которая рассказала, что якобы должна была получить средства просто за то, что следит за машиной, а также за то, что установит какое-то устройство.

В отношении задержанной возбудили уголовные дела, в том числе по статьям о покушении на террористический акт, госизмене и незаконном приобретении взрывчатых веществ. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.