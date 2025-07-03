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Силовики задержали девушку в Петербурге, когда она закладывала бомбу под авто

Сотрудники ФСБ провели задержание девушки в Санкт-Петербурге. Это произошло в тот момент, когда она закладывала бомбу под автомобиль работника оборонного предприятия, теракт удалось предотвратить, рассказали в центре общественных связей ФСБ, сообщает РИА Новости .

Задержанная — гражданка РФ 2002 года рождения. Она действовала по заданию спецслужб Украины и раньше.

Девушка рисовала проукраинские надписи в людных местах в Москве и области. Она пыталась поджечь объект железнодорожной инфраструктуры.

В отношении девушки открыли уголовное дело о покушении на теракт.

Ранее украинку задержали за сбор взрывчатки в Ярославской области. Она планировала совершить теракт на объекте железной дороги.