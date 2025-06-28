Baza: украинка задержана за сбор взрывчатки для теракта в Ярославской области

Женщину, родившуюся на Украине, задержали, когда она собирала взрывчатку в палатке в Ярославской области. Она планировала устроить теракт — взрыв на железной дороге, сообщает Baza .

Татьяне Л. 57 лет. Она переехала в РФ из украинского Житомира в августе 2020 года.

Следователи считают, что несколько месяцев назад Татьяна Л. связалась с человеком, связанным с Вооруженными силами Украины. Во время диалога женщина сказала, что готова помочь Киеву.

В начале июня неизвестный мужчина предложил женщине собрать бомбу и разместить ее на железнодорожных путях рядом с перегоном Чебаково-Ваулово в Ярославской области. Затем СВУ бы взорвалось. Татьяна Л. приняла предложение и начала следовать инструкциям.

Женщина приобрела нужные для создания взрывчатки компоненты. 16 июня она установила палатку для похода в населенном пункте Малое Масленниково в Ярославской области, и начала собирать СВУ. Там ее задержали силовики.

Против Татьяны открыли уголовное дело по статье «Подготовка к теракту». Она находится под арестом.