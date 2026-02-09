сегодня в 09:43

Правоохранители задержали трех человек в «Москва-Сити», откуда угрожали взрывом

Ночью компания устроила вечеринку в апартаментах. Тусовщики угрожали что-то взорвать, из-за чего на место и прибыли спецслужбы.

На данный момент полицейские вскрыли дверь. Три человека задержаны.

