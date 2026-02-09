Правоохранители задержали трех человек в «Москва-Сити», откуда угрожали взрывом
Фото - © Медиасток.рф
Полицейские вскрыли дверь апартаментов в «Москва-Сити», откуда поступали угрозы взрыва, сообщает «МК: срочные новости».
Ночью компания устроила вечеринку в апартаментах. Тусовщики угрожали что-то взорвать, из-за чего на место и прибыли спецслужбы.
На данный момент полицейские вскрыли дверь. Три человека задержаны.
