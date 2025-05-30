Правительство назвало причины взрывов в бухте Десантная во Владивостоке

Власти: взрывы в бухте Владивостока произошли из-за вспыхнувших баллонов с газом

Взрывы в бухте Десантная во Владивостоке произошли из-за загоревшихся баллонов с пропан-бутановой смесью, которые вспыхнули в одном из автомобилей, сообщила пресс-служба правительства Приморского края со ссылкой на региональную Антитеррористическую комиссию. В результате происшествия повреждений административных зданий и жертв нет.

По данным властей, ранним утром 30 мая в окрестностях бухты Десантная дважды слышали звуки взрывов. На месте происшествия работали специальные и экстренные службы, район был оцеплен. После взрывов движение транспорта между бухтой Шамора и поселком Щитовая частично останавливали.

«В настоящее время угроза полностью нейтрализована», — сообщили в приморском правительстве.

Изначально власти также сообщали, что при взрывах в бухте Десантная никто не пострадал.