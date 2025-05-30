Два взрыва прогремели во Владивостоке

сегодня в 05:16

В Приморье ликвидировали последствия двух взрывов в бухте Десантная

Жители Владивостока услышали два мощных хлопка в районе бухты Десантная, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

На место происшествия незамедлительно прибыли оперативные и экстренные службы. Для обеспечения безопасности район был оцеплен, а движение транспорта между бухтой Шамора и поселком Щитовая временно ограничили.

Как сообщили в Антитеррористической комиссии Приморского края, специалисты оперативно отработали на месте и устранили все последствия происшествия.

«В результате инцидента повреждений и пострадавших нет, угроза полностью нейтрализована», — заявили в ведомстве.

В настоящее время в районе продолжаются мероприятия по обеспечению безопасности, а обстоятельства случившегося уточняются. Причина произошедшего не названа.