Практически уничтожен: в Непале полыхает дворец правительства

Дворец Сингха Дурбар был возведен в 1903 году. Здесь располагались правительственные учреждения и кабинет премьер-министра, который ушел в отставку на фоне протестов.

На опубликованных кадрах видно, как сильнейший пожар охватил все здание. Помещения дворца и все, что находилось внутри, почти полностью разрушены. Судя по видео, пожарных на месте нет.

Тем временем беспорядки в Непале продолжаются. Армия страны собирается вывести на улицы военных. Также власти объявили о комендантском часе, который действует с 22:00.

Командующий вооруженными силами генерал Ашок Радж Синдел призвал протестующих прекратить беспорядки и приступить к диалогу.

С 8 сентября в Непале бушуют протесты. Они связаны с тем, что жители выступили против решения властей запретить ряд соцсетей. В ходе беспорядков, устроенных митингующими, погибли и пострадали несколько десятков человек. Россиян среди них нет, как отметили в МИД РФ.