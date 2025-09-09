Практически уничтожен: в Непале полыхает дворец правительства
В Непале протестующие подожгли дворец правительства. Объятое огнем здание практически полностью уничтожено, сообщает SHOT.
Дворец Сингха Дурбар был возведен в 1903 году. Здесь располагались правительственные учреждения и кабинет премьер-министра, который ушел в отставку на фоне протестов.
На опубликованных кадрах видно, как сильнейший пожар охватил все здание. Помещения дворца и все, что находилось внутри, почти полностью разрушены. Судя по видео, пожарных на месте нет.
Тем временем беспорядки в Непале продолжаются. Армия страны собирается вывести на улицы военных. Также власти объявили о комендантском часе, который действует с 22:00.
Командующий вооруженными силами генерал Ашок Радж Синдел призвал протестующих прекратить беспорядки и приступить к диалогу.
С 8 сентября в Непале бушуют протесты. Они связаны с тем, что жители выступили против решения властей запретить ряд соцсетей. В ходе беспорядков, устроенных митингующими, погибли и пострадали несколько десятков человек. Россиян среди них нет, как отметили в МИД РФ.