Пожизненно осужденный маньяк-педофил Тиунов просится на свободу из-за болезни

сегодня в 17:44

Пожизненно осужденный маньяк-педофил Юрий Тиунов обратился в суд Перми с ходатайством об освобождении от наказания в связи с болезнью. При этом подробности его проблем со здоровьем в судебных материалах не раскрываются, сообщает РИА Новости .

Осужденный отбывает наказание в мужской исправительной колонии особого режима №1 «Сосновка» в Мордовии. Пермский суд отклонил просьбу Тиунова и указал, что осужденному следует обращаться в инстанцию по месту нахождения исправительного учреждения.

Решение вступило в силу в октябре, но у Тиунова сохраняется право подать аналогичный иск в суд Республики Мордовия.

В декабре 2017 года Пермский краевой суд приговорил Тиунова к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима за убийство, изнасилования и покушения на изнасилования несовершеннолетних.

Ранее стало известно, что нижегородский маньяк Анатолий Москвин, делавший кукол из тел маленьких девочек, написал мемуары в психиатрической клинике.

