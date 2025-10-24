Пожизненно осужденный маньяк-педофил Тиунов просится на свободу из-за болезни
Пожизненно осужденный маньяк-педофил Юрий Тиунов обратился в суд Перми с ходатайством об освобождении от наказания в связи с болезнью. При этом подробности его проблем со здоровьем в судебных материалах не раскрываются, сообщает РИА Новости.
Осужденный отбывает наказание в мужской исправительной колонии особого режима №1 «Сосновка» в Мордовии. Пермский суд отклонил просьбу Тиунова и указал, что осужденному следует обращаться в инстанцию по месту нахождения исправительного учреждения.
Решение вступило в силу в октябре, но у Тиунова сохраняется право подать аналогичный иск в суд Республики Мордовия.
В декабре 2017 года Пермский краевой суд приговорил Тиунова к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима за убийство, изнасилования и покушения на изнасилования несовершеннолетних.
