«Приключения с мертвыми малышками»: маньяк-кукольник написал книгу в психбольнице

Нижегородский маньяк, делавший кукол из тел маленьких девочек, написал мемуары в психиатрической клинике. В своей книге краевед-некрополист Анатолий Москвин подробно описал, как выкапывал тела своих жертв из могил, сообщает SHOT .

Врачи психиатрической больницы № 2 дали разрешение пациенту с параноидальной шизофренией на написание рукописей и предоставили ему все необходимое.

В книге душевнобольной «кукольник» оправдывает свои сильные чувства к маленьким девочкам, а также любовь к кладбищам и могилам. В произведении подробно описываются его мечты о воссоединении с телами выкопанных кукол-«дочек». Свое увлечение сбором детских тел Москвин называет «приключениями».

Москвин мумифицировал мертвых детей и жил с ними в своей квартире. Своих самых любимых «дочерей» он приносил в свою комнату и проводил с ними ночи. Родители и студенты Анатолия считали эти мумии всего лишь жуткими «игрушками». Мемуары кукольника, вероятно, никогда не издадут. Медики пришли в шок, ознакомившись с рукописями пациента.

