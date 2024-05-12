Пожилого мужчина достали из-под завалом многоэтажки в Белгороде

сегодня в 16:19

Пожилого мужчину начали извлекать из-под завалов многоэтажки в Белгороде, его зажало плитами, сообщает SHOT.

Житель находится в сознании. Мужчина продолжает общаться со спасателями.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что в результате обрушения подъезда в доме в Белгороде пострадали 19 человек, среди которых двое детей.

В городе Белгороде различные повреждения зафиксированы в 62 квартирах трех многоквартирных домов, повреждены 11 авто.