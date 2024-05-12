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Гладков: 19 человек пострадали в результате обрушения дома в Белгороде

В результате обрушения подъезда в доме в Белгороде пострадали 19 человек, среди которых двое детей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Он отметил, что пострадавшие бригадами скорой были доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Шесть человек уже отпущены домой.

В настоящее время погибшие в результате обвалов подъезда не обнаружены.

На месте ЧП работают бригады МСЧ в полном объеме. Дополнительные силы приведены в готовность приехать на место происшествия. В городе подняты по тревоге участники территориальной самообороны, хозяйствующие субъекты. Сотрудниками управляющих компаний проводится поквартирный обход.

Уже начались экспертизы по состоянию дома. Сейчас дополнительная помощь не требуется.

В городе Белгороде различные повреждения зафиксированы в 62 квартирах трех многоквартирных домов, повреждены 11 автомобилей. Также зафиксированы повреждения в Белгородском районе. Там пострадали частные дома, автомобили и коммерческие объекты.