Пожарный в Лос-Анджелесе спас два дома при помощи молока и пива

В Калифорнии пожарный предотвратил уничтожение двух домов, используя для тушения возгорания молоко и пиво, сообщает РБК .

Предприимчивого мужчину зовут Брайан Феннесси, он начальник пожарной охраны округа Ориндж. Пожарный узнал, что бушующие в Калифорнии пожары вот-вот доберутся до дома его брата в Лос-Анджелесе.

Он незамедлительно выехал, чтобы помочь. Феннесси прибыл на улицу, где жил его родственник, и увидел, что огонь охватил практически все жилые здания, кроме дома его брата и соседнего.

При этом в тот момент газовый счетчик на соседнем доме уже плавился. В пожарном кране воды не оказалось, потому Феннесси проник в один из домов и обнаружил в холодильнике пиво и молоко. Смесью из напитков он полил газовый счетчик.

Это помогло предотвратить возгорание двух домов.

Ранее число погибших при пожарах в Калифорнии достигло 24. Огонь уничтожил множество домов, в том числе пострадало жилье таких знаменитостей, как Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинс, Бен Аффлек и т. д.