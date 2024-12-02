Пожарные спасли 9 человек при тушении возгорания в строящемся доме в Москве Происшествия сегодня в 16:57

В строящемся здании на улице Василия Ланового в Москве произошел пожар на площади 80 квадратных метров. Удалось спасти девять человек, сообщает пресс-служба МЧС России.

По предварительным данным, пожар начался на первом этаже. Там вспыхнули строительные материалы. Спасатели МЧС РФ провели эвакуацию четырех человек. Пока данных о количестве пострадавших нет. Ранее пожар площадью более 1 тыс. квадратных метров вспыхнул в складском хабе в Подмосковье.