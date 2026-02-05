сегодня в 14:54

Пожарные потушили возгорание в здании редакции «Известий» в Москве

Пожарные потушили огонь в административном здании в Партийном переулке в Москве, где находится редакция газеты «Известия», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Пожар был ликвидирован на площади 15 кв. м. Люди покинули здание самостоятельно еще до прибытия специалистов.

В результате инцидента пострадавших нет.

Предварительно, очаг возгорания находился в сауне фитнес-клуба на третьем этаже здания. При этом сотрудники СМИ выбирались с пятого этажа почти при нулевой видимости из-за сильного дыма.

