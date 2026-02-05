сегодня в 14:19

Пожар произошел в здании редакции «Известий» в Москве

Загорелось здание, где находится редакция газеты «Известия» в Партийном переулке в Москве, сообщает SHOT .

Всех сотрудников экстренно эвакуируют из здания. Дымом от пожара затянуло несколько этажей.

Огонь распространился из сауны фитнес-клуба, находящегося на третьем этаже здания.

При этом пожарная сигнализация не сработала. Сотрудники СМИ эвакуировались самостоятельно, когда почувствовали запах гари. Журналисты выбирались с пятого этажа почти при нулевой видимости из-за сильного дыма.

