Пожар произошел в здании редакции «Известий» в Москве
Фото - © Telegram-канал SHOT
Загорелось здание, где находится редакция газеты «Известия» в Партийном переулке в Москве, сообщает SHOT.
Всех сотрудников экстренно эвакуируют из здания. Дымом от пожара затянуло несколько этажей.
Огонь распространился из сауны фитнес-клуба, находящегося на третьем этаже здания.
При этом пожарная сигнализация не сработала. Сотрудники СМИ эвакуировались самостоятельно, когда почувствовали запах гари. Журналисты выбирались с пятого этажа почти при нулевой видимости из-за сильного дыма.
