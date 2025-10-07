Пожара на турбинном заводе нет: что на самом деле горит в Екатеринбурге

В Екатеринбурге мощно горит не Уральский турбинный завод, а крыша мебельного склада, расположенного на улице Фронтовых бригад. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Свердловской области .

Ранее в Сети появились фото и видео с места мощного пожара в Екатеринбурге. Очевидцы предполагали, что горит турбинный завод, но оказалось, что предприятие работает в штатном режиме и никаких происшествий там не происходило.

«Загорелась кровля складского здания на улице Фронтовых бригад. Площадь возгорания составляет 900 кв. м. К тушению привлечены 12 единиц техники и 30 спасателей», — сообщили в региональном чрезвычайном ведомстве.

На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало. Что стало причиной пожара, предстоит выяснить компетентным специалистам.

