Взвился огненный столб: в Екатеринбурге пылает Уральский турбинный завод

Во второй половине дня 7 октября в Екатеринбурге произошел мощный пожар, предположительно, на Уральском турбинном заводе. Соответствующие кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал Baza .

Предварительно известно, что пламя распространилось на территорию около 1 тыс. кв. м. Предположительно, источник возгорания находился в цехе по производству инструментов.

На опубликованных кадрах видно, что над зданием поднимается черный густой дым. Также огненный столб просматривается с разных ракурсов города на несколько километров.

На место происшествия оперативно выдвинулись все экстренные службы города.

Предприятие известно производством различных типов турбин для энергетических установок, а также предоставлением услуг по обновлению энергооборудования.

