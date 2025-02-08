Пожар в здании столичного Электрозавода локализован

Пожарным удалось локализовать возгорание в здании бывшего Электрозавода в Москве, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Локализация пожара произошла на площади 300 кв. м. На помощь в тушении к месту ЧП приехал пожарный поезд.

Ранее стало известно, что в объятом огнем здании не осталось людей. Оттуда самостоятельно вышли около 120 человек, пожарные эвакуировали еще 90.

Число обратившихся к медикам возросло до 10 человек, госпитализация понадобилась пятерым.