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Пожар в ТЦ «РИО» на юго-западе Москвы потушен

Пожарные полностью ликвидировали возгорание в здании торгового центра «РИО» на Большой Черемушкинской улице Москвы, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

К тушению пожара привлекали 52 специалиста и 16 единиц техники. В результате ЧП выгорели 200 «квадратов», сильнее всего пострадал фасад.

Здание столичного ТЦ вспыхнуло рано утром — покупателей внутри не было. Что стало причиной возгорания, установит пожарно-техническая экспертиза.

Ранее в Сети появились кадры тушения огня. На них видно, как пожарные с применением спецтехники проливают фасад здания водой.