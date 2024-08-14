сегодня в 10:06

Опубликовано видео тушения пожара в ТЦ «РИО» на юго-западе Москвы

МЧС РФ в своем Telegram-канале опубликовало видеозапись с места тушения пожара в торговом центре «РИО» на Большой Черемушкинской улице Москвы.

На кадрах видно, как пожарные ликвидируют возгорание фасада здания ТЦ с привлечением специальной техники — они проливают его водой. Языков пламени уже нет, в небо поднимается серый дым.

Общая площадь пожара в ТЦ составила 200 кв. м., сейчас открытое горение ликвидировано. На месте работают 52 специалиста и 16 единиц техники.

По уточненным данным, в момент ЧП торговый центр был закрыт для посетителей, поэтому эвакуация не понадобилась. Пострадавших нет.

Предварительно известно, что огонь разгорелся в фитнес-клубе, а потом перешел на фасад. Точную причину возгорания поможет установить пожарно-техническая экспертиза. Столичная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.