Пожар в ТЦ «Гиант» в Калининграде тушат почти 100 сотрудников МЧС

На пожаре в ТЦ «Гиант» «работают» 7 бригад скорой помощи и 85 сотрудников МЧС

На месте пожара в торговом центре «Гиант» задействованы семь бригад скорой помощи. В тушении задействованы 17 автомобилей МЧС и 85 сотрудников, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Три человека, пострадавших при пожаре, ожогов не получали. Двоих госпитализировали.

На месте пожара создали штаб МЧС. Беспрозванных работает на месте.

Днем 5 апреля в ТЦ «Гиант» в Калининграде произошел пожар. Площадь увеличилась до 1 тыс. квадратных метров. Предварительная причина пожара — возгорание строительных материалов на крыше здания.

