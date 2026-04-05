Пожар в ТЦ «Гиант» в Калининграде тушат почти 100 сотрудников МЧС
На пожаре в ТЦ «Гиант» «работают» 7 бригад скорой помощи и 85 сотрудников МЧС
На месте пожара в торговом центре «Гиант» задействованы семь бригад скорой помощи. В тушении задействованы 17 автомобилей МЧС и 85 сотрудников, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
Три человека, пострадавших при пожаре, ожогов не получали. Двоих госпитализировали.
На месте пожара создали штаб МЧС. Беспрозванных работает на месте.
Днем 5 апреля в ТЦ «Гиант» в Калининграде произошел пожар. Площадь увеличилась до 1 тыс. квадратных метров. Предварительная причина пожара — возгорание строительных материалов на крыше здания.
