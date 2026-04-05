Одной из возможных причин пожара в ТЦ Калининграда стали ремонтные работы

По одной из версий, предварительной причиной пожара в калининградском ТЦ «Гиант» могут стать ремонтные работы, в ходе которых загорелись стройматериалы на крыше здания, сообщает Mash .

Затем пламя перекинулось на фасад, после чего начало «пожирать» рекламные вывески. Площадь пожара в ТЦ выросла уже до 1 тыс. кв. м. Огонь распространился на припаркованные рядом со зданием автомобили.

Спасатели столкнулись с трудностями при тушении из-за высокой пожарной нагрузки и горючих материалов.

По словам очевидцев, в первые минуты после начала пожара из здания выбегали родители с детьми на руках.

Предварительно, в результате ЧП в настоящий момент есть трое пострадавших.

10 лет назад в этом ТЦ уже был пожар, тогда его потушили за три часа.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.