Пожар в Подольске стал гигантским: площадь возгорания выросла до 4,2 тыс кв м

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Площадь пожара в Подольске выросла до 4,2 тысячи квадратных метров

Площадь пожара в подмосковном Подольске, где в четверг утром загорелось производственное здание на строительном рынке, увеличилась до 4,2 тыс. «квадратов», сообщает пресс-служба МЧС РФ.

ЧП произошло в микрорайоне Климовск. Очаг возгорания находится в помещении по производству и хранению лакокрасочных изделий и мебели. Изначально площадь пожара составляла 1 тыс. кв. м, затем она постепенно стала увеличиваться.

У горящего здания частично обрушилась кровля.

МЧС пришлось привлечь к борьбе с огнем 120 пожарных и 38 единиц техники, включая пожарный поезд