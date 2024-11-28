Пожар разрастается: МЧС привлекло новые силы для тушения возгорания в Климовске

Для тушения пожара в Климовске привлекли еще больше огнеборцев и специальной техники. Сейчас с возгоранием борются 70 специалистов на 22 спецмашинах, площадь пожара увеличилась до 2000 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.

На территории горящего предприятия частично обрушилась кровля. Огнем объято помещение по производству и хранению лакокрасочных изделий и мебели.

Ранее МЧС привлекло пожарный поезд к тушению возгорания в Климовске.

Изначально с пожаром боролись 30 спасателей на 7 единицах спецтехники, однако этих сил оказалось недостаточно. Возгорание в подмосковном микрорайоне Подольска разрослось сперва с 1000 до 1300 квадратных метров, а после — с 1400 до 2000 «квадратов».