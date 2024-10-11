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Пожар в металлическом ангаре на севере Москвы локализован

В Москве в пятницу произошел пожар по адресу: проезд Русанова, д. 35, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

В неэксплуатируемом металлическом строении загорелся мусор. Пожар распространился на площадь в 100 кв. м.

На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. Им удалось локализовать возгорание.

На данный момент информации о наличии пострадавших не поступало. Причины пожара пока что неизвестны.

Ранее пожар произошел в «доме-корабле» в Москве. В результате погибли пожилые мужчина и женщина