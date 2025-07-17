Российский суд отказал Twitch и Amazonв переносе дела в США

Суд запретил Twitch Interactive и Amazon продолжать разбирательства в Сан-Франциско и арбитраже JAMS, защитив право Кирилла Малофеева на судебную защиту в России и за рубежом. Об этом сообщает «Царьград».

Спор начался в 2022 году, когда Twitch заблокировал аккаунт Кирилла Малофеева (киберспортсмена Likkrit) из-за санкций против России. Московский суд обязал платформу восстановить доступ и назначил штраф — 100 тыс. рублей ежедневно с удвоением каждую неделю. К настоящему моменту сумма превысила капитализацию Amazon.

Кроме того, суд арестовал активы Amazon и Twitch в России на 3 млрд рублей. В 2023 году Малофеев подал иск в Турции для принудительного исполнения решения.

Компании ссылались на пользовательское соглашение, требующее рассмотрения споров в Калифорнии. Однако российский суд признал это требование недействительным.

Amazon и Twitch также пытались получить заочное решение, чтобы блокировать исполнение вердикта Москвы в других странах. Несоблюдение определения суда может привести к дополнительным штрафам в пользу Малофеева, включая компенсацию судебных издержек.

Теперь дело будет решаться в России, а не в США.