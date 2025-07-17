Цифры растут: почему в России увеличивается количество случаев менингита и причем тут мигранты

В материале РИАМО — о том, почему в России резко возросло количество случаев менингита.

Что известно о последних случаях заболевания

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В 2025 году вдвое чаще, чем в предыдущем, встречается заражение менингококковой инфекцией среди взрослого населения. За первое полугодие было зафиксировано свыше 1,2 тысяч случаев данного заболевания.

Известно, что больше половины заболевших — трудовые мигранты, поскольку их вакцинация не проводится в должном объеме. Об этом заявила Наталья Пшеничная, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

При этом среди заболевших всего 15% детей, что говорит о том, что вакцинация действительно помогает сдерживать рост заболеваемости.

«Планомерная вакцинация детей в Москве продемонстрировала, что среди всех заболевших только 15% детей. В столице вакцинация против менингококка проводилась с 2017 года по эпидемиологическим показаниям, а с 2021 года она включена в региональный календарь прививок, — заявила эксперт.

Также заместитель директора настоятельно рекомендует прививать детей перед школой и первокурсников перед университетом, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации.

«Сейчас из циркулирующий серовариантов менингококка превалирует серогруппа А. Защита от этого серотипа доступна в вакцинах, поэтому в ближайшее время нужно максимально охватить вакцинацией взрослое население из группы риска, а также детей в регионах страны Наталья Пшеничная заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Что касается мигрантов, то о них должны позаботиться их работодатели, считает Владимир Чуланов, главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням. По приезде в Россию для работы надо обязательно делать вакцину.

В то же время в Роспотребнадзоре сообщили, что эпидситуация по менингококковой инфекции в РФ стабильна.

«В 2025 году сменилась доминирующая серогруппа менингококка (с W на А), с чем связан циклический рост заболеваемости в стране. Среди заболевших менингококковой инфекцией в 2025 году наибольшая доля (75 %) приходится на взрослое население.

Групповые очаги в основном регистрировались среди трудовых мигрантов, но благодаря своевременно организованным противоэпидемическим мероприятиям, включая вакцинацию, не допущено крупных очагов и широкого распространения инфекции; очаги ликвидированы в максимально возможно короткие сроки (в пределах одного инкубационного периода)», - говорится в сообщении и добавляется, что во всех очагах заболеваемости проведен полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения менингококковой инфекции.

Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

Что такое менингит

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Менингит — это воспаление оболочек головного и спинного мозга. Может быть инфекционным или не инфекционным по своему происхождению. Заболевание это очень опасно, поскольку связано с высоким риском смерти и требует срочной медицинской помощи.

«На сегодня с начала года зарегистрировано 96 летальных случаев, из них только один ребенок 5 лет, который умер от молниеносной формы в начале июня. Ежегодно у нас 3−4 случая детских смертей от менингита. Самая острая проблема с мигрантами, в том числе в хостелах», — говорит главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей в ЦАО и ЮВАО Москвы Алексей Ртищев.

Самый тяжелый тип менингита — бактериальный, он часто приводит к негативным последствиям для здоровья человека.

Кто рискует заболеть менингитом

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Перед менингитом все равны: им может заболеть любой человек в любом месте и в любом возрасте. Однако больше всего рискуют им заболеть люди с ослабленным иммунитетом и люди, живущие с ВИЧ. Также чаще других подвержены менингиту дети до пяти лет, лица, страдающие гайморитом и отитом, работники больших коллективов, медработники, микробиологи. В группе риска также путешественники, которые посещают страны, неблагополучные по менингококковой и другим вызывающим менингит инфекциям.

Конечно, для вспышек менингита нужны особые условия. Так, например, чаще всего им заболевают в лагерях для беженцев, в районах с высоким уровнем миграции, можно заразиться на рынках, в приграничных районах и тд. Главное — высокая плотность населения.

Как передается менингит

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Большинство бактерий, которые вызывают менингит, «живут» в слизистой носоглотки человека. Они распространяются воздушно-капельным путем: при кашле, чихании или разговоре.

Еще один путь передачи менингита — контактно-бытовой. Человек может заразиться при контакте с предметами, загрязненными возбудителями. Например, через игрушки или посуду, а также при рукопожатиях.

Заразиться можно и через зараженную пищу и воду, а также грязные руки. Укусы клещей и комаров могут передавать возбудителей вирусного менингита, таких как вирус клещевого энцефалита или вирус лихорадки Западного Нила.

В редких случаях менингит передается от матери ребенку во время родов.

Симптомы менингита

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Симптомы менингита различаются в зависимости от типа возбудителя и скорости прогрессирования болезни. Сильно влияет на симптоматику и то, затронут ли мозг и развились ли другие тяжелые осложнения, такие как сепсис.

Самые распространенные симптомы при менингите — лихорадка, спутанность сознания или изменение психического состояния, головная боль, чувствительность к свету, тошнота и рвота. Менее частые симптомы — судороги, кома и неврологические расстройства, такие как слабость в конечностях.

Какие бывают последствия менингита

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У каждого пятого пациента, перенесшего бактериальный менингит, могут наблюдаться долговременные последствия данного заболевания. К ним относятся потеря слуха, судороги, слабость в конечностях, нарушения зрения, речи, нарушения памяти, трудности в общении. В случае сепсиса вероятна ампутация конечностей.

Как не заболеть менингитом и как он лечится

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В Роспотребнадзоре напомнили, что самым эффективным методом защиты от менингококковой инфекции является вакцинация, которая проводится в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям. В первую очередь прививки нужно делать людям из групп высокого риска и тем, кто контактировал с больным менингококковой инфекцией. Работодателям в целях профилактики менингококковой инфекции у трудовых мигрантов рекомендовано принять меры по их иммунизации.



Кроме того, риск заболевания снижается, если соблюдать простые правила личной гигиены, проводить текущие уборки и проветривание помещений, избегать контакта с людьми, имеющими признаки заболевания.

Как правило, лечение менингита подразумевает нахождение в медицинском учреждении — в больнице в инфекционном отделении. Лечат заболевание препаратами, которые зависят от типа возбудителя. При бактериальном воспалении пациенту вводят антибиотики и отслеживают их эффективность. Такая терапия занимает 2-3 недели.

Лечение вирусной формы может быть ограничено общеукрепляющими и облегчающими симптомы средствами. Среди них витамины, глюкоза, антиоксиданты, сосудистые препараты, анальгетики. Лечение занимает 10-14 дней. При вирусных формах прогноз наиболее благоприятен.

Кроме того, придется пройти лечение и тем людям, которые близко контактировали с заболевшим. Им нужно будет пройти профилактический курс антибиотиков.