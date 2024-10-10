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SHOT: сиделка бросила умирать 2 пенсионеров в пожаре в «доме-корабле» в Москве

Пресс-служба МЧС РФ по итогам пожара в «доме-корабле» в центре Москвы сообщала, что в здании обнаружены тела мужчины и женщины. Оказалось, что они были пенсионерами, сообщает SHOT .

Погибшие мужчина и женщина — маломобильные. Рядом с ними, предположительно, находилась сиделка.

Однако, когда начался пожар, женщина убежала. Пенсионеры остались без присмотра в захламленной квартире.

По словам очевидцев, на шестом этажа дома все покрыто копотью. До сих пор работает пожарная тревога.

Ранее прокуратура Москвы опубликовала видео пожара на Большой Тульской улице. На нем из окон идет белый дым.