Прокуратура опубликовала видео пожара на Большой Тульской улице в Москве

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Прокуратура: видео пожара в квартире «Дома-корабля» в центре Москвы

Симоновская межрайонная прокуратура следит за ходом расследования причин возгорания в доме на Большой Тульской улице в центре Москвы, в результате которого погибли мужчина и женщина. Также пресс-служба органа государственной власти опубликовала видео возгорания.

На нем из нескольких окон квартиры на шестом этаже идет белый дым. В помещении красным пламенем горит огонь.

В ближайшее время будет организована пожарно-техническая экспертиза. По ее итогам сообщат точную причину, из-за которой случился инцидент.

Ранее спасатели ликвидировали пожар на Большой Тульской улице в Москве. Огонь удалось потушить примерно в 06:22.