Пожар в центре Москвы ликвидирован

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МЧС РФ: минимум двое людей погибли при пожаре в центре Москвы

Из-за пожара в доме в центре Москвы погибли, как минимум, два человека. Спасатели нашли тела мужчины и женщины, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

При этом 14 жителей дома на Большой Тульской улице удалось спасти. Они под надзором докторов. Еще 80 человек вышли из дома сами.

Пожар, случившийся на шестом этаже дома и охвативший 55 «квадратов», был ликвидирован в 06:22. Над тушением работали 47 человек и 15 единиц техники.

Ранее сообщалось, что загорелся известный «Дом-корабль». Причина, по которой возник пожар, выясняется.