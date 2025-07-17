Эксперт объяснил, почему Шмыгаль ушел в отставку с поста премьера Украины

Общественный деятель Дмитрий Василец высказался о смене должности Дениса Шмыгаля: тот покинул пост премьера Украины и может стать главой министерства обороны страны. По его мнению, это может быть частью коррупционной схемы.

Василец считает, что такие кадровые перестановки связаны с коррупционными схемами киевской власти, особенно в сфере отмывания денежных средств.

«Зачем в Лондоне или в Вашингтоне воровать на строительстве дорог, когда можно отправить эти деньги режиму Зеленского, в черную дыру?» — заявил Василец в эфире авторской программы на радио Sputnik.

Ранее сообщалось, что после отставки Шмыгаля его место заняла 39-летняя Юлия Свириденко. Ее кандидатуру на должность украинского премьера утвердили депутаты Верховной рады.