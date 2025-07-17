Стало известно, как москвичи проводят отпуск в 2025 г и сколько тратят на отдых

Каждый четвертый москвич (24%) стал тратить меньше денег на отдых за последний год, еще у 26% жителей столицы расходы на отпуск остались прежними. При этом затраты половины опрошенных (50%) увеличились, а 10% потратили на отдых в полтора раза больше, чем годом ранее, сообщили РИАМО в компании ADG group.

Согласно результатам опроса компании, в этом году отпускной бюджет 41% москвичей не превысит 50 000 рублей на человека, у каждого пятого (18%) он составит от 50 000 до 100 000 рублей, у четверти (26%) — свыше 100 000 рублей. Еще 15% опрошенных потратят на отпуск свыше 250 000 рублей. Треть респондентов (37%) проведут отпуск в путешествиях по России, четверть (27%) отправятся за границу, еще 16% — у себя на даче или в гостях. При этом каждый пятый житель столицы (20%) никуда не поедет и останется на время отпуска в городе, отмечают в ADG group.

Большинство москвичей (67%) уверены, что можно хорошо провести отпуск, не выезжая за пределы города. Среди популярных мест для отдыха в Москве участники исследования назвали парки (78%), музеи и театры (70%), бассейны (56%) и спортзалы (22%). При этом для каждого пятого москвича таким местом сегодня также стали торговые центры (19%), рассказали в ADG group.

Во время отпуска половина москвичей (50%) не только готова проводить в торговых центрах больше времени, но и увеличить расходы на покупки: 24% респондентов — на развлечения, 18% — на одежду, 6% — на еду.

Три четверти москвичей (74%) уже отдохнули или планируют уйти в отпуск до конца года, 24% не будут брать отпуск. Из них 67% откажутся от отдыха из-за отсутствия денег, 13% — из-за нехватки времени.