сегодня в 10:34

Пожар в БЦ «Варшавская Плаза» в Москве потушили

Пожар в бизнес-центре «Варшавская Плаза» в Москве потушили. Люди вышли из строения сами, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Никто не пострадал. Пожар происходил по адресу: Варшавское шоссе, дом 26.

Возгорание было на четвертом этаже из шести. По информации ТАСС, площадь возгорания составила до 300 квадратных метров.

Для тушения БЦ «Варшавская Плаза» задействовали пожарный поезд. Из здания эвакуировали 60 человек до прибытия сотрудников МЧС.

