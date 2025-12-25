Пожарный поезд тушит бизнес-центр «Варшавская Плаза» в Москве

сегодня в 10:05

Тушить бизнес-центр «Варшавская Плаза» на Варшавском шоссе в Москве отправили пожарный поезд. Из здания эвакуировали 60 человек до прибытия сотрудников МЧС, сообщает « Осторожно, Москва ».

Есть ли еще люди в строении, неизвестно. Бизнес-центр проверяют.

Согласно предварительной информации, пожар случился в помещении БЦ на четвертом этаже. Там делали ремонт.

На первом опубликованном видео в здании бизнес-центра горит огонь. От него идет черный дым.

На второй записи рядом со зданием бизнес-центра стоит большое количество машин МЧС. Там находятся и сотрудники иных оперативных служб Москвы. От здания идет черно-белый дым.

