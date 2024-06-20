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Пожар произошел в подмосковном аутлете на Новой Риге

Возгорание произошло в помещении аутлета, расположенного на Новорижском шоссе в Подмосковье, сообщает Mash .

В небо над торговым центром поднимается густой черный дым. Всех посетителей по громкой связи просят покинуть территорию аутлета, чтобы никто не задохнулся.

По предварительной информации, причиной пожара мог стать заискрившийся чайник.

Ранее пожар случился в металлическом ангаре с лодками в яхт-клубе в горокруге Мытищи. Его площадь составила 1 тыс. кв. м.