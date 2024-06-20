сегодня в 09:28

Огонь охватил 1 тысячу кв м ангара в яхт-клубе в Мытищах

Пожар произошел в металлическом ангаре с двумя лодками на территории яхт-клуба в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС РФ.

Площадь возгорания составляет 1 тыс. «квадратов». Пожар был локализован, открытое горение ликвидировано.

К тушению огня в яхт-клубе привлечено свыше 25 человек и 7 единиц техники. Информации о пострадавших в инциденте нет.

За минувшие сутки на территории Московской области произошло 20 пожаров. Их ликвидировали 175 человек и 50 единиц техники.