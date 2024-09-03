Пожар произошел на территории Воронцовского парка в Москве
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Возгорание случилось на территории Воронцовского парка на юго-западе Москвы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
От места пожара поднимается черный столб дыма. Место ЧП расположено около усадьбы.
На место пожара едут специалисты МЧС. Пока неизвестно, что горит и какая площадь охвачена огнем.
Ранее пожар произошел в многоквартирном доме в Калининграде. Горела крыша, было видно, как от верхней части здания отваливается обшивка.