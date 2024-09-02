В Калининграде загорелся многоквартирный дом

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Ura: черный дым валит из крыши многоэтажки в Калининграде

В многоквартирном доме в Калининграде начался пожар. Об этом сообщает Ura.ru .

На снятых очевидцами кадрах можно увидеть, как над крышей дома поднимается дым. Он густой и черного цвета.

Кроме того, судя по видео, от верхней части здания отваливается обшивка. Она падает на землю. Горящий многоквартирный дом находится неподалеку от «Рыбной деревни».

Ранее в подмосковном населенном пункте Юрцово произошел пожар. Умерли и дети, и мать.