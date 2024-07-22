Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе после атаки ВСУ
Возгорание произошло на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе после нападения ВСУ с помощью беспилотников, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.
Атака была рано утром в понедельник.
Пожарные ликвидируют огонь на НПЗ на площади 50 кв. м. Там работают 91 человек и 31 единица техники.
Возгорание локализовали, а также ликвидировали открытое горение. Предварительно, в инциденте никто не пострадал.
Прошлой ночью в небе над Краснодарским краем было сбито восемь украинских беспилотников.