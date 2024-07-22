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Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе после атаки ВСУ

Возгорание произошло на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе после нападения ВСУ с помощью беспилотников, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Атака была рано утром в понедельник.

Пожарные ликвидируют огонь на НПЗ на площади 50 кв. м. Там работают 91 человек и 31 единица техники.

Возгорание локализовали, а также ликвидировали открытое горение. Предварительно, в инциденте никто не пострадал.

Прошлой ночью в небе над Краснодарским краем было сбито восемь украинских беспилотников.