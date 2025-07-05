сегодня в 13:07

Сбой движения поездов произошел на МЦД-4 и Киевском направлении

В графике движения поездов на МЦД-4 и Киевском направлении произошел сбой. По словам пассажиров, движения нет уже час, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Известно, что на Киевском направлении поезда задерживаются по техническим причинам.

Также сегодня сбой произошел на северном участке Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена. Изменения связаны с проверкой инфраструктуры.

Накануне вечером движение поездов остановилось на «серой» ветке столичного метро от станции «Савеловская» до «Отрадного». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.