75 беспилотников ВСУ ликвидировали в России за ночь

Минувшей ночью в российских регионах и над морями перехватили 75 украинских дронов, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

Летательные аппараты сбили с помощью дежурных средств ПВО. 47 беспилотников уничтожили над Ростовской областью, 17 — над Черным и Азовским морями, восемь — над Краснодарским краем, по одному — над Белгородской, Воронежской и Смоленской областями.

Таким образом, ВС РФ пресекли попытку ВСУ совершить террористические атаки по объектам на территории страны.

Ранее три мирных жителя пострадали при украинских атаках на Белгородскую область. Там дрон атаковал легковой автомобиль, а также снаряд попал в частный жилой дом.